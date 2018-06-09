Завершились пятничные матчи очередного тура

Футболисты ФК "Чурачики" впервые размочили чужие ворота в этом сезоне, но особой радости это им не принесло.

Ишлейская "Звезда-ИЗВА"тоже впервые в турнире испытала горечь поражения, причем размах этого события удивил даже соперника.

Высший дивизион. 5 тур. ФК "Чурачики" - "СШ по футболу" - 1:5

Первый дивизион. 5 тур. "Элара" - "Бриллиант" - 3:1, ФК "Моргауши" - "Спутник" - 2:2, "Звезда-ИЗВА" - "Энергия" - 0:7, СК "Воля" - "Старт" - 4:1