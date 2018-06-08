Центральный матч тура в Цивильске

Центральный матч 5 тура в высшем дивизионе состоится в Цивильске, где в очном противостоянии встретятся текущие лидеры Чемпионата Чувашии - "БоМиК" и "Химик-АВГУСТ". Обе команды до этого тура еще познали горечь потерянных очков, но в воскресенье кому-то из них (а может и обоим) придется прервать свою победную серию... Обращаем внимание, на раннее начало матча на стадионе имени О. Ивановой в Цивильске - 12:00!

А начнется тур сегодня в Чурачиках. Хозяева, окрыленные первым набранным очком в прошлом туре, постараются развить свой успех в матче с "СШ по футболу". Начало игры - в 18:00.