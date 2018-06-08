|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|4
|12
|2
|БоМиК
|4
|12
|3
|Спартак
|4
|10
|4
|Ротор
|4
|6
|5
|СШ по футболу
|4
|6
|6
|Волга-ТАВ
|4
|6
|7
|ФК Шумерля-ШЗСА
|4
|6
|8
|ФК Чурачики
|4
|1
|9
|ФК Ибреси
|4
|0
|10
|Бурилы
|4
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|11 (1)
|Донцов Павел // БоМиК
|6 (0)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|6 (0)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|4
|12
|2
|Волга
|4
|10
|3
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|4
|10
|4
|ФК Ибреси
|4
|10
|5
|Крылья
|4
|9
|6
|Факел (Красноармейское)
|4
|9
|7
|Сталь
|4
|8
|8
|Волга-ТАВ-Чубаево
|4
|6
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|4
|2
|10
|Темп (Батырево)
|4
|2
|11
|Энергия
|4
|1
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|4
|0
|13
|Рубин (Ядрин)
|4
|0
|14
|Цивиль (Цивильск)
|4
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Ильин Дмитрий // Сталь
|6 (0)
|Абрамов Николай // Динамо
|5 (0)
|Князев Алексей // Волга
|5 (1)
Центральный матч тура в Цивильске
Центральный матч 5 тура в высшем дивизионе состоится в Цивильске, где в очном противостоянии встретятся текущие лидеры Чемпионата Чувашии - "БоМиК" и "Химик-АВГУСТ". Обе команды до этого тура еще познали горечь потерянных очков, но в воскресенье кому-то из них (а может и обоим) придется прервать свою победную серию... Обращаем внимание, на раннее начало матча на стадионе имени О. Ивановой в Цивильске - 12:00!
А начнется тур сегодня в Чурачиках. Хозяева, окрыленные первым набранным очком в прошлом туре, постараются развить свой успех в матче с "СШ по футболу". Начало игры - в 18:00.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 341
- Дата: 08-06-2018
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