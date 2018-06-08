Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 4 12
2 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 4 12
3 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 4 10
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 4 6
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календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 11 (1)
Донцов Павел // БоМиК 6 (0)
Краснов Николай // СШ по футболу 6 (0)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Динамо 4 12
2 Волга 4 10
3 Комплект21 (Новочебоксарск) 4 10
4 ФК Ибреси 4 10
5 Крылья 4 9
6 Факел (Красноармейское) 4 9
7 Сталь 4 8
8 Волга-ТАВ-Чубаево 4 6
9 ФК Янтиково-Локомотив 4 2
10 Темп (Батырево) 4 2
11 Энергия 4 1
12 Заря (Новочебоксарск) 4 0
13 Рубин (Ядрин) 4 0
14 Цивиль (Цивильск) 4 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Ильин Дмитрий // Сталь 6 (0)
Абрамов Николай // Динамо 5 (0)
Князев Алексей // Волга 5 (1)
Центральный матч тура в Цивильске

Центральный матч 5 тура в высшем дивизионе состоится в Цивильске, где в очном противостоянии встретятся текущие лидеры Чемпионата Чувашии - "БоМиК" и "Химик-АВГУСТ". Обе команды до этого тура еще познали горечь потерянных очков, но в воскресенье кому-то из них (а может и обоим) придется прервать свою победную серию... Обращаем внимание, на раннее начало матча на стадионе имени О. Ивановой в Цивильске - 12:00!

А начнется тур сегодня в Чурачиках. Хозяева, окрыленные первым набранным очком в прошлом туре, постараются развить свой успех в матче с "СШ по футболу". Начало игры - в 18:00.



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