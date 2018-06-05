"Лапками вверх"

"Вышка" доказала свое превосходство над командами первого и второго дивизионов. Особое рвение в этом проявили цивиляне, наколотившие в ворота красночетайского "Спартака" 14 мячей!

Кубок Чувашии. 1/8 финала. "Темп" - "Кугеси" - 0:6, ФК "Бокс" - ФК "Шумерля" - 1:5, "Спартак" Кр.Четаи - "БоМиК" - 1:14, "Тармаш" - "Спартак" Чебоксары - 1:7