Лидеры набрали "дежурные" очки

Вурнарцы уже привычно, но не без валидола, громят своих оппонентов, цивиляне легко увозят из Кугесь три очка, а на прекрасном натуральном газоне стадионе на Чапаевском поселке хозяева с трудом обыгрывают гостей из поселка Ибреси.

Высший дивизион. 4 тур. "Химик-АВГУСТ" - "СШ по футболу" - 6:3, "Бурилы" - "БоМиК" - 0:4, "Волга" - ФК "Ибреси" - 3:2

Первый дивизион. "Темп" - "Факел" - 7:1, "Локомотив" - "Тармаш" - 2:0

Второй дивизион. 2 тур. ФК "Шумерля"-2 - "Альмень-Сунары" - 1:3