"Динамо" - единоличный лидер

После поражения "крылышек", единственной командой, не потерявшей очков в Первенстве Чувашии среди ветеранов, осталась бело-голубая дружина. В следующем туре им предстоит испытание действующим чемпионом.

Ветераны. 4 тур. ФК "Цивиль" - ФК "Ибреси" - 0:2, "Комплект21" - "Волга-ТАВ-Чубаево" - 2:0, "Волга" - "Крылья" - 4:1, "Рубин" - "Динамо" - 1:2, "Локомотив-Янтиково" - "Факел" - 1:3, "Энергия" - "Темп" - 3:3, "Заря" - "Сталь" - 0:5.