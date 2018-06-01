Настоящее дерби

Матч двух новочебоксарских коллективов оправдал ожидания болельщиков и порадовал своей результативностью и боевитостью. Поведя 2:0, "Спутник-ДЮСШ №1" не смог удержать победу, но все же смог пополнить свою копилку первыми набранными очками в турнире.

«СПУТНИК-ДЮСШ №1» – «БОКС» – 2:2 (1:0)

31 мая. Новочебоксарск. «ДЮСШ №1». 150 зрителей

Главный судья: Николай Мальцев (Новочебоксарск)

Голы: Уткин (2), Гаврилов (51) - Матвеев (62 пен.), Романов (85)

Предупреждения: Кутлубердин - Ананьев А., Григорьев, Иванов, Кобяков, Дубский, Юманкин, Ананьев М.

Удаления: нет - нет