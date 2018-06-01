|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|4
|12
|2
|БоМиК
|4
|12
|3
|Спартак
|4
|10
|4
|Ротор
|4
|6
|5
|СШ по футболу
|4
|6
|6
|Волга-ТАВ
|4
|6
|7
|ФК Шумерля-ШЗСА
|4
|6
|8
|ФК Чурачики
|4
|1
|9
|ФК Ибреси
|4
|0
|10
|Бурилы
|4
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|11 (1)
|Донцов Павел // БоМиК
|6 (0)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|6 (0)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|4
|12
|2
|Волга
|4
|10
|3
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|4
|10
|4
|ФК Ибреси
|4
|10
|5
|Крылья
|4
|9
|6
|Факел (Красноармейское)
|4
|9
|7
|Сталь
|4
|8
|8
|Волга-ТАВ-Чубаево
|4
|6
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|4
|2
|10
|Темп (Батырево)
|4
|2
|11
|Энергия
|4
|1
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|4
|0
|13
|Рубин (Ядрин)
|4
|0
|14
|Цивиль (Цивильск)
|4
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Ильин Дмитрий // Сталь
|6 (0)
|Абрамов Николай // Динамо
|5 (0)
|Князев Алексей // Волга
|5 (1)
Настоящее дерби
Матч двух новочебоксарских коллективов оправдал ожидания болельщиков и порадовал своей результативностью и боевитостью. Поведя 2:0, "Спутник-ДЮСШ №1" не смог удержать победу, но все же смог пополнить свою копилку первыми набранными очками в турнире.
«СПУТНИК-ДЮСШ №1» – «БОКС» – 2:2 (1:0)
31 мая. Новочебоксарск. «ДЮСШ №1». 150 зрителей
Главный судья: Николай Мальцев (Новочебоксарск)
Голы: Уткин (2), Гаврилов (51) - Матвеев (62 пен.), Романов (85)
Предупреждения: Кутлубердин - Ананьев А., Григорьев, Иванов, Кобяков, Дубский, Юманкин, Ананьев М.
Удаления: нет - нет
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 783
- Дата: 01-06-2018
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