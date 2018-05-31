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Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 11 (1)
Донцов Павел // БоМиК 6 (0)
Краснов Николай // СШ по футболу 6 (0)
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турнирная таблица
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Бомбардиры
Ильин Дмитрий // Сталь 6 (0)
Абрамов Николай // Динамо 5 (0)
Князев Алексей // Волга 5 (1)
"Локобол-2018" в Чувашии. Итоги

29 мая на стадионе "Олимпийский" в Чебоксарах 17 команд из различных уголков Чувашской Республики оспаривали между собой единственную путевку на финал Международного фестиваля по футболу "Локобол-2018", который состоится в Йошкар-Оле в середине июня. В решающем поединке победу с минимальным счетом 1:0 одержала команда Спортивной школы по футболу Минспорта ЧР - "СШ-2007" (тренер - Сергей Иванов). Второе место заняли футболисты ФК "Шумерля" (тренер - Денис Баторшин). В матче за третье место ФК "Ибреси" (Лариса Андреева) уверенно переиграл чебоксарский "Трактор" - 6:1.

"Локобол-2018" в Чувашии. Итоги  "Локобол-2018" в Чувашии. Итоги  "Локобол-2018" в Чувашии. Итоги "Локобол-2018" в Чувашии. Итоги 
"Локобол-2018" в Чувашии. Итоги

"Локобол-2018" в Чувашии. Итоги

  "Локобол-2018" в Чувашии. Итоги  "Локобол-2018" в Чувашии. Итоги


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