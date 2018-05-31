Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 4 12
2 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 4 12
3 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 4 10
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 4 6
5 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 4 6
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ 4 6
7 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 4 6
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 4 1
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 4 0
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 4 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 11 (1)
Донцов Павел // БоМиК 6 (0)
Краснов Николай // СШ по футболу 6 (0)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Динамо 4 12
2 Волга 4 10
3 Комплект21 (Новочебоксарск) 4 10
4 ФК Ибреси 4 10
5 Крылья 4 9
6 Факел (Красноармейское) 4 9
7 Сталь 4 8
8 Волга-ТАВ-Чубаево 4 6
9 ФК Янтиково-Локомотив 4 2
10 Темп (Батырево) 4 2
11 Энергия 4 1
12 Заря (Новочебоксарск) 4 0
13 Рубин (Ядрин) 4 0
14 Цивиль (Цивильск) 4 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Ильин Дмитрий // Сталь 6 (0)
Абрамов Николай // Динамо 5 (0)
Князев Алексей // Волга 5 (1)
Вурнары и Чебоксары движутся в разных направлениях

Кубок МФС «Приволжье» - 2018. Группа «Е».

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-ЦПФ» – «ХИМИК-АВГУСТ» – 2:4 (0:2)

30 мая. Самара. «Металлург». 100 зрителей

Судьи: Александр Сахно, Андрей Чулкин, Алексей Шишкин (все – Ижевск)
Инспектор: Александр Курчавый (Саранск)

 

Голы: Тащан, Захарян - Денис Глухов, Пестрячев, Дмитриев, Казаков

Предупреждения: Соколов - Лобов

Удаления: нет - нет

 

После гостевой победы нижегородского "Локомотив-РПМ" над йошкар-олинским УОР-СШОР, отставание "Чувашии" от второго места, дающего право выходв в следующий этап, составило 5 очков! Чтобы отыграть такой отрыв за три тура до конца группового этапа, чебоксарцам необходимо не только самим побеждать во всех играх, но и ждать подарков от лидеров группы.



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