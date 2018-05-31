Вурнары и Чебоксары движутся в разных направлениях

Кубок МФС «Приволжье» - 2018. Группа «Е».

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-ЦПФ» – «ХИМИК-АВГУСТ» – 2:4 (0:2)

30 мая. Самара. «Металлург». 100 зрителей

Судьи: Александр Сахно, Андрей Чулкин, Алексей Шишкин (все – Ижевск)

Инспектор: Александр Курчавый (Саранск)

Голы: Тащан, Захарян - Денис Глухов, Пестрячев, Дмитриев, Казаков

Предупреждения: Соколов - Лобов

Удаления: нет - нет

После гостевой победы нижегородского "Локомотив-РПМ" над йошкар-олинским УОР-СШОР, отставание "Чувашии" от второго места, дающего право выходв в следующий этап, составило 5 очков! Чтобы отыграть такой отрыв за три тура до конца группового этапа, чебоксарцам необходимо не только самим побеждать во всех играх, но и ждать подарков от лидеров группы.