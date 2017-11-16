|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|26
|73
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|26
|63
|3
|Волга-ТАВ-Чубаево
|26
|61
|4
|Крылья
|26
|51
|5
|Динамо
|26
|50
|6
|Сталь
|26
|44
|7
|ФК Ибреси
|26
|40
|8
|Факел (Красноармейское)
|26
|31
|9
|Темп (Батырево)
|26
|27
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|26
|23
|11
|Цивиль (Цивильск)
|26
|23
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|26
|21
|13
|Рубин (Ядрин)
|26
|11
|14
|Энергия
|26
|5
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|37 (5)
|Ермаков Олег // Волга
|23
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|22
|Моисеев Андрей // Темп
|22 (2)
|Мамайкин Евгений // Динамо
|18
|Егоров Александр // Волга
|17 (1)
|Кураков Леонид // Крылья
|16
|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|18
|46
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|18
|38
|3
|Динамо
|18
|37
|4
|Спутник-Комплект21
|18
|26
|5
|СШ по футболу
|18
|25
|6
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|18
|25
|7
|Ротор
|18
|21
|8
|Бурилы
|18
|20
|9
|ФК Ибреси
|18
|12
|10
|БоМиК
|18
|11
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|28 (2)
|Проталионов Евгений // Динамо
|17 (2)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|16 (1)
|Иванов Кирилл // Динамо
|13
|Краснов Иван // Химик-АВГУСТ
|11
|Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА
|11 (1)
|Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка
|10
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|16
|38
|2
|СК Воля-Ротор
|16
|31
|3
|Бриллиант
|16
|27
|4
|Элара
|16
|27
|5
|ФК Бокс
|16
|22
|6
|Энергия
|16
|18
|7
|Букет Чувашии
|16
|18
|8
|Звезда-ИЗВА
|16
|11
|9
|СК Центр
|16
|5
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|18
|45
|2
|Темп
|18
|37
|3
|Факел
|18
|34
|4
|Тармаш
|18
|32
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|18
|26
|6
|Аида
|18
|24
|7
|ФК Урмары
|18
|22
|8
|Локомотив
|18
|18
|9
|Спартак Кр.Четаи
|18
|12
|10
|Рубин
|18
|4
|турнирная таблица
Мини-футбол. Организационное собрание
21 ноября (вторник) в 12:00 в здании Федерации футбола ЧР состоится организационное собрание для команд-участниц высшего и первого дивизионов по мини-футболу.
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- Автор: admin
- Просмотров: 15
- Дата: 16-11-2017
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